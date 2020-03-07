【附直購捷徑】網店 3M Nexcare 兒童及成人外科口罩到貨! 平售 $12/5 個

新冠肺炎 (武漢肺炎)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。Home Delight 今日 3M 口罩到貨。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請Bookmark

Home Delight 在 FB 表示，3M Nexcare 兒童及成人外科口罩已經少量到貨，每人限購 2 包 Nexcare 醫用口罩(5個裝)。

【相關文章】鞋店成本價發售美製Level 1口罩現貨到 只售 $120/盒 (50個)



價錢: $12/5 個裝

開售日子：2020年3月7日

開售時間 : 下午 4 點

【相關文章】 愛心網店口罩只送不賣! 送日本製 unicharm 口罩一包七



-留意: 每人限購買2包，不接受重複下單，不接受要求合併訂單出貨。

-每張訂單少於金額$250，一律需自付運費$30。

（現階段由於疫情問題，所有貨只提供網上購買，先付先得，並由順豐快遞送貨。）

【相關文章】Colourmix 推 $54.9 換購日本白元 PM2.5 口罩 30 個盒裝

直購網址:按此購買

【相關文章】最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港小店銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】