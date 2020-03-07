莎莎新日本口罩到貨! 開賣小林 BFE/VFE/PFE 99% 立體加濕口罩

新冠肺炎 (武漢肺炎)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。莎莎今日有新防疫產品到貨。

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莎莎在 FB 表示，今日有新防疫產品到貨。包括:

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1.小林製藥 立體加濕口罩 3個裝 (香草桉樹味)

售價：$34.9/盒｜每人限購 2盒

-具有高密度過濾功能，可減少空氣中99%的病毒和花粉

-通過BFE、VFE、PFE過濾率99%

-加濕效果能持續滋潤咽喉約10小時

-尺寸：約13.5 x 11.5cm

-指定分店發售詳見

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2.韓國製ACE 小童防疫帽 (共四色)

售價：$99/件

-透明面罩設計

-建議配搭口罩使用更為全面

-覆蓋面積廣，能作全面防護

-頭圍約54 cm

-指定分店發售詳見

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3.韓國製sasatinnie酒精搓手液 500ml

售價：$59/支; $100/2支

-有效殺滅99.9%病毒細菌

-經測試能殺滅大腸桿菌、金黃葡萄球菌

-蘊含透明質酸、甘油，呵護雙手

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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