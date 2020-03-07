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莎莎新日本口罩到貨! 開賣小林 BFE/VFE/PFE 99% 立體加濕口罩

業界頭條 14:13 2020/03/07

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新冠肺炎 (武漢肺炎)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。莎莎今日有新防疫產品到貨。  

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請Bookmark

 莎莎在 FB 表示，今日有新防疫產品到貨。包括:  

【相關文章】鞋店成本價發售美製Level 1口罩現貨到 只售 $120/盒 (50個)

1.小林製藥 立體加濕口罩 3個裝 (香草桉樹味)
售價：$34.9/盒｜每人限購 2盒
-具有高密度過濾功能，可減少空氣中99%的病毒和花粉
-通過BFE、VFE、PFE過濾率99%
-加濕效果能持續滋潤咽喉約10小時
-尺寸：約13.5 x 11.5cm
-指定分店發售詳見

【相關文章】 愛心網店口罩只送不賣! 送日本製 unicharm 口罩一包七個

2.韓國製ACE 小童防疫帽 (共四色)
售價：$99/件
-透明面罩設計
-建議配搭口罩使用更為全面
-覆蓋面積廣，能作全面防護
-頭圍約54 cm
-指定分店發售詳見

【相關文章】Colourmix 推 $54.9 換購日本白元 PM2.5 口罩 30 個盒裝

3.韓國製sasatinnie酒精搓手液 500ml
售價：$59/支; $100/2支
-有效殺滅99.9%病毒細菌
-經測試能殺滅大腸桿菌、金黃葡萄球菌
-蘊含透明質酸、甘油，呵護雙手

【相關文章】最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

 網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
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撰文 : 張文啟

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