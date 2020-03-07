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連50 個日本BFE口罩盒裝! 華潤堂抗疫必備套裝售 $130

業界頭條 09:20 2020/03/07

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新冠肺炎 (武漢肺炎)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。 華潤堂表示，推出抗疫必備套裝，售 $130 。 

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請Bookmark

 抗疫必備套裝內容:

日本直送iimono成人口罩50個裝1盒，價值$80
私+呵護免洗酒精搓手液600毫升1支，價值$99
CIF濕紙巾(檸檬味)30片1件，價值$36

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發售分店按此瀏覽 

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 網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
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撰文 : 張文啟

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