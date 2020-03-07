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排免隊．用App 買! 10 萬個日韓口罩現貨發售

業界頭條 03:55 2020/03/07

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新冠肺炎 (武漢肺炎)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。Me2You 在 FB 表示，搜羅到 100,000 個現貨日韓口罩發售。 

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請Bookmark

用戶需要先安裝 App，再訂購所需口罩。事實上，今批口罩售價不算平，但勝在有現貨發售。 

店方聲稱所售口罩規格
1.  日本 KESMON 5層口罩 (4500個)
-五層結構（市面一般只有三層）
-等同韓國KF99級別及美國ASTM Level 3手術口罩
-粉塵去除效率(PFE)高達 99.8%，細菌過濾效率(BFE)達99.6%
-每個獨立包裝
-$10/個  
物品詳情按此 

排免隊．用App 買! 10 萬個日韓口罩現貨發售

【相關文章】 愛心網店口罩只送不賣! 送日本製 unicharm 口罩一包七個

2. 韓國 Good Manner KF94 口罩 (10萬個)
-四層結構（市面一般只有三層）
-達KF94標準
-獲韓國健保局認證 （可以過濾一般的傳染性病毒）/等同歐盟FFP2標準
-每個獨立包裝
-$20/個
物品詳情按此

排免隊．用App 買! 10 萬個日韓口罩現貨發售

【相關文章】Colourmix 推 $54.9 換購日本白元 PM2.5 口罩 30 個盒裝

付款方式：現金 
抽籤日期、時間：3月6日至10日 下午12點開始
領取日期、時間：3月6日至10日 下午4點至8點
領取地點：銅鑼灣
口罩購買方法和詳情，按此瀏

【相關文章】最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

 網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
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撰文 : 張文啟

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