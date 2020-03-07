排免隊．用App 買! 10 萬個日韓口罩現貨發售

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鞋店預告成本價發售美製Level 1口罩 只售 $120/盒 (50個)
新冠肺炎 (武漢肺炎)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。Me2You 在 FB 表示，搜羅到 100,000 個現貨日韓口罩發售。
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用戶需要先安裝 App，再訂購所需口罩。事實上，今批口罩售價不算平，但勝在有現貨發售。
店方聲稱所售口罩規格
1. 日本 KESMON 5層口罩 (4500個)
-五層結構（市面一般只有三層）
-等同韓國KF99級別及美國ASTM Level 3手術口罩
-粉塵去除效率(PFE)高達 99.8%，細菌過濾效率(BFE)達99.6%
-每個獨立包裝
-$10/個
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2. 韓國 Good Manner KF94 口罩 (10萬個)
-四層結構（市面一般只有三層）
-達KF94標準
-獲韓國健保局認證 （可以過濾一般的傳染性病毒）/等同歐盟FFP2標準
-每個獨立包裝
-$20/個
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付款方式：現金
抽籤日期、時間：3月6日至10日 下午12點開始
領取日期、時間：3月6日至10日 下午4點至8點
領取地點：銅鑼灣
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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。
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撰文 : 張文啟