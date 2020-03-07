【附換購地址】 Colourmix 推 KF94 口罩換購優惠 換購價 $65/ 5 片再送抗菌搓手液 30ml

新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。Colourmix 又推出優惠換口罩活動。

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之前記者曾介紹 Colourmix 推出快閃換口罩活動，買家可以 $54.9 換購日本白元 PM2.5 口罩 30 個盒裝(按此瀏覽)，想不到今次店方在 Facebook 公布另一個優惠價換口罩活動。

今次是換購 HANSONG - CLEANCARE KF94 口罩，它具防濺層，能過濾 94% 0.4 微米粒子，比一般外科口罩提供更高規格嘅全面防護。

-符合韓國食品藥品安全局KF94 等級

-3摺式立體設計

-SPANDEX質料舒適掛耳帶

-韓國製造

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但今次需要買家購買任何產品滿 $380 (折實價)，才可以換購價 $65 換購 5 片，比上次活動的 $300 增加了。不過今次店方加送 PLU 免洗抗菌搓手液 30ml 一件 (價值$15) 。貨品數量有限，換完即止

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韓國KF94口罩 Colourmix指定換購分店

[九龍]

尖沙咀廣東道30號新港中心 1 樓139D 號舖

尖沙咀廣東道68-80號恒利大廈地下3A號舖

尖沙咀梳士巴利道3號星光行地庫B2-B4B號舖

尖沙咀廣東道33號中港城地下7號鋪

港鐵尖沙咀東站ETS 21號舖

旺角西洋菜南街44-46號地下

旺角西洋菜南街67號地下

旺角始創中心1樓121-123號舖

旺角旺角中心 (新之城) 地下10-12號舖

旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下A號舖

油麻地彌敦道565-567號銀座廣場地下2號舖

油麻地彌敦道358號善美大廈地下A-E號舖及閣樓

深水埗西九龍中心1樓103A號舖

黃大仙黃大仙中心北館 1 樓 N123號舖

九龍灣德福廣場G27號舖

九龍灣牛頭角道77號淘大商場一期地下G108A號舖

[新界]

葵芳新都會廣場2樓249號舖

荃灣楊屋道1號荃新天地地下G81A及G81B號舖

荃灣眾安街68號荃灣千色匯I期地下G002號舖

荃灣D∙PARK愉景新城2樓2047號舖

荃灣青山公路338號荃錦中心2樓126-127號舖

荃灣大壩街4-30號荃灣廣場2樓260號舖

東涌富東街6號富東商場1樓102號舖

港鐵東涌站TUC 11號舖

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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