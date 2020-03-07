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【附換購地址】 Colourmix 推 KF94 口罩換購優惠 換購價 $65/ 5 片再送抗菌搓手液 30ml

業界頭條 02:43 2020/03/07

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新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。Colourmix 又推出優惠換口罩活動。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請Bookmark

 之前記者曾介紹 Colourmix 推出快閃換口罩活動，買家可以 $54.9 換購日本白元 PM2.5 口罩 30 個盒裝(按此瀏覽)，想不到今次店方在 Facebook 公布另一個優惠價換口罩活動。

今次是換購 HANSONG - CLEANCARE KF94 口罩，它具防濺層，能過濾 94% 0.4 微米粒子，比一般外科口罩提供更高規格嘅全面防護。

-符合韓國食品藥品安全局KF94 等級
-3摺式立體設計
-SPANDEX質料舒適掛耳帶
-韓國製造

【相關文章】  愛心網店口罩只送不賣! 送日本製 unicharm 口罩一包七個

但今次需要買家購買任何產品滿 $380 (折實價)，才可以換購價 $65 換購 5 片，比上次活動的 $300 增加了。不過今次店方加送 PLU 免洗抗菌搓手液 30ml 一件 (價值$15) 。貨品數量有限，換完即止

【相關文章】  韓國 3Q Premium Plus 口罩現貨售 $88 盒/50 個

 韓國KF94口罩 Colourmix指定換購分店  
[九龍]
尖沙咀廣東道30號新港中心 1 樓139D 號舖
尖沙咀廣東道68-80號恒利大廈地下3A號舖
尖沙咀梳士巴利道3號星光行地庫B2-B4B號舖
尖沙咀廣東道33號中港城地下7號鋪
港鐵尖沙咀東站ETS 21號舖
旺角西洋菜南街44-46號地下
旺角西洋菜南街67號地下
旺角始創中心1樓121-123號舖
旺角旺角中心 (新之城) 地下10-12號舖
旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下A號舖
油麻地彌敦道565-567號銀座廣場地下2號舖
油麻地彌敦道358號善美大廈地下A-E號舖及閣樓
深水埗西九龍中心1樓103A號舖
黃大仙黃大仙中心北館 1 樓 N123號舖
九龍灣德福廣場G27號舖
九龍灣牛頭角道77號淘大商場一期地下G108A號舖

[新界]
葵芳新都會廣場2樓249號舖
荃灣楊屋道1號荃新天地地下G81A及G81B號舖
荃灣眾安街68號荃灣千色匯I期地下G002號舖
荃灣D∙PARK愉景新城2樓2047號舖
荃灣青山公路338號荃錦中心2樓126-127號舖
荃灣大壩街4-30號荃灣廣場2樓260號舖
東涌富東街6號富東商場1樓102號舖
港鐵東涌站TUC 11號舖

【相關文章】最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

 網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

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→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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