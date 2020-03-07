涼茶連鎖店都賣口罩? 南美洲三層醫療口罩售 $180 盒 50 個

新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。涼茶連鎖店鴻福堂表示，即將開賣防疫產品。

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鴻福堂在 FB 表示搜羅了「抗疫孖寶」:分別是來自秘魯的 R&G 三層醫療平面口罩及 ECOLAB 酒精搓手液。

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產品詳情



秘魯R&G三層醫療平面口罩

售價: $180/1盒50個(非獨立包裝)

-符合歐洲口罩標準EN14683:2014 Type II

-細菌過濾效率(BFE) ≥ 98%

-壓力差(DELTA P < 3)

-生產製造符合國際認可ISO 9001及ISO 13485品質認證



ECOLAB酒精搓手液 (37ml)

售價: $20/支

-含62% 酒精

由於運送安排需時 ，開售詳情將於稍後公佈，請密切留意官方 Facebook 專頁。

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▲ 鴻福堂在 FB 表示搜羅了「抗疫孖寶」:分別是來自秘魯的 R&G 三層醫療平面口罩及 ECOLAB 酒精搓手液。

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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