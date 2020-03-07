【附詳情】餐廳 4 間分店齊派口罩! 每人可獲取 5 個

新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。餐廳 Outback 表示作為社會的一份子，希望能夠略盡綿力，發揮守望相助的精神。

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Outback 在 FB 表示，將在 3月7日及8日（本星期六及日）於以下四間分店免費派發合共 20,000 個口罩幫助有需要人士。

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口罩派發詳情：

3月7日

時間：上午十一時正

地點：黃埔分店（黃埔花園享膳坊地下G11號舖）

時間：下午五時正

地點：奧海城二期分店（西九龍海庭道 18 號 奧海城二期地下 G76-77 號舖）

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3月8日

時間：上午十一時正

地點：愉景新城分店（荃灣青山道398號愉景新城第三層3004號舖）

時間：下午五時正

地點：銅鑼灣廣場一期分店 （銅鑼灣軒尼詩道489號 銅鑼灣廣場一期 3樓305-308號舖）

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▲ Outback 在 FB 表示，將在 3月7日及8日（本星期六及日）於以下四間分店免費派發合共 20,000 個口罩幫助有需要人士。

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⚠請注意：

* 每間分店各有5,000個口罩。

* 每人限領取1包口罩，每包合共5個口罩。

* 口罩數量有限，先到先得，送完即止。

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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