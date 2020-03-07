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【附詳情】餐廳 4 間分店齊派口罩! 每人可獲取 5 個

業界頭條 01:49 2020/03/07

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新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。餐廳 Outback 表示作為社會的一份子，希望能夠略盡綿力，發揮守望相助的精神。 

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請Bookmark

Outback 在 FB 表示，將在 3月7日及8日（本星期六及日）於以下四間分店免費派發合共 20,000 個口罩幫助有需要人士。

【相關文章】 愛心網店口罩只送不賣! 送日本製 unicharm 口罩一包七個

口罩派發詳情：
3月7日
時間：上午十一時正
地點：黃埔分店（黃埔花園享膳坊地下G11號舖）
時間：下午五時正
地點：奧海城二期分店（西九龍海庭道 18 號 奧海城二期地下 G76-77 號舖）

【相關文章】Colourmix 推 $54.9 換購日本白元 PM2.5 口罩 30 個盒裝

3月8日
時間：上午十一時正
地點：愉景新城分店（荃灣青山道398號愉景新城第三層3004號舖）
時間：下午五時正
地點：銅鑼灣廣場一期分店 （銅鑼灣軒尼詩道489號 銅鑼灣廣場一期 3樓305-308號舖）

【相關文章】最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

Outback 在 FB 表示，將在 3月7日及8日（本星期六及日）於以下四間分店免費派發合共 20,000 個口罩幫助有需要人士。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

⚠請注意：
* 每間分店各有5,000個口罩。
* 每人限領取1包口罩，每包合共5個口罩。
* 口罩數量有限，先到先得，送完即止。 

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

疫情 口罩 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

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