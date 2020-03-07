【疫市營商】疫情中的財政預算案 真正利民紓困振興經濟？

新冠肺炎（武漢肺炎, COVID-19）疫情籠罩全球，全球經濟景氣放緩，普遍國家調低未來經濟預測，香港當然不會獨善其身。財政司司長陳茂波早前公布新一年度的《財政預算案》，本年度赤字料高達港幣 378 億元，下年度更可能達到破紀錄的 1,379 億元。

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《財政預算案》推出多項「振經濟、紓民困」的措施，包括：向 18 歲或以上香港永久居民發放港幣 1 萬元、寬減 2019/20 課稅年度 100% 薪俸稅和個人入息課稅（上限港幣 20,000 元）、寬免 2020/21 年度住宅物業四季差餉（上限 1,500 元）等等；也有「撐企業、保就業」方案，包括：提供 100% 政府擔保的企業特惠低息貸款、寬減 2019/20 年度 100% 利得稅（上限 2 萬元）、寬免 2020/21 年度非住宅物業差餉及商業登記費等等。

創新科技方面，預算案預留 30 億元推展科學園第二階段擴建計劃、探討建設第三個「InnoHK 創新香港 研發平台」、「科技券」資助上限提高至 60 萬元，政府出資比例調高至 75%、與及注資 3 億 4,500 萬元推行先導計劃，鼓勵物流業通過應用科技以提高生產力等。

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培育人才方面，財政預算案提及擴大「研究員計劃」和 「 博士專才庫」的適用範圍至全港從事研發的科技公司、預留港幣 4,000 萬元為本地大學 STEM 課程的本科及研究生安排短期實習。此外，政府及公營機構於 2020/21 年度增加短期實習名額至近 5,000 個，冀疫情過後能振興經濟，刺激就業。

發展智能城市方面，今年將公布《香港智慧城市藍圖 2.0》，進一步推動智能城市發展、預留港幣 10 億元成立智慧交通基金，資助與車輛有關的創新科研和應用、撥款 1 億元開發綜合數碼平台，便利工務工程監督的數據整合和信息互換，加強項目監管，並由今年起分階段推出全港三維數碼地圖，並預留 6,000 萬元設立首間地理空間實驗室，推動空間數據的應用。今年第 4 季亦會推出「智方便」一站式個人化數碼服務平台等。

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總括來說，政府新一份財政預算案對科技界的落墨較少，給人有點「舊瓶新酒」的感覺；若盼以上述措施協助業界及市民應對疫情，似乎有點難度。此外，新一份財政預算案當中，亦有一些極具較爭議性的項目，包括香港警隊明年的預算開支增加近港幣 258 億元，亦捆綁在整個財政預算案中，令預算案在立法會順利通過增加不確性。希望政府認清當前的形勢，權衡輕重，調整政策，首要解決疫情帶來的經濟問題，然後才處理其他事項，方為真正的「利民紓困」。

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