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【快註冊定】莎莎谷網購口罩 ! 預告本周有口罩防疫產品發售（有片睇）

業界頭條 21:48 2020/03/06

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莎莎不時也有口罩突擊發售，但不是在指定分店發售，便是要靠 THE GULU App 取籌再落分店買口罩。莎莎就在 Facebook 專頁上載短片，指將會在其網購平台上推出口罩及防疫用品售賣，讓一眾上班一族在「扮工」時間，都可以購得口罩及防疫用品。

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 莎莎在短片中，更預告本星期將會在網購平台發售口罩及防疫用品，而大家如想更快能夠網購成功，就記得早點登入網站，預先登記做會員。網購平台只要購物滿 $300 即享免費送貨服務。

【相關文章】愛心網店口罩只送不賣! 送日本製 unicharm 口罩一包七個

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撰文 : 蔡宇軒

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