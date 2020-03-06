【快註冊定】莎莎谷網購口罩 ! 預告下周有口罩防疫產品發售（有片睇）

莎莎不時也有口罩突擊發售，但不是在指定分店發售，便是要靠 THE GULU App 取籌再落分店買口罩。莎莎就在 Facebook 專頁上載短片，指將會在其網購平台上推出口罩及防疫用品售賣，讓一眾上班一族在「扮工」時間，都可以購得口罩及防疫用品。

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莎莎在短片中，更預告下星期將會在網購平台發售口罩及防疫用品，而大家如想更快能夠網購成功，就記得早點登入網站，預先登記做會員。網購平台只要購物滿 $300 即享免費送貨服務。

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