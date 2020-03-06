聽障人士溝通必備「開口口罩」 美國 Safe'N'Clear 出品售價 HK$467

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續肆虐全球，口罩時常出現不足的問題。在新冠肺炎（武漢肺炎）疫情下，香港已是全民戴口罩外出的時代，那麼可能有人會好奇，當戴上口罩，嘴巴被遮蓋後，靠讀唇溝通的聽障人士是怎樣跟他人對話。其實世上是有「開口口罩」的，當中是為美國品牌 Safe'N'Clear 的出品，只要戴上嘴部採取透明設計的「開口口罩」，聽障人士就可如常以讀唇溝通了。

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所謂的「開口口罩」，是由美國品牌 Safe'N'Clear 推出的 The Communicator Clear Window Surgical Mask，外形跟一般外科口罩一樣起用掛耳設計，但嘴部就改置一塊透明膠片，讓他人能清楚看到唇部活動，而聽障人士也可像平常一樣以讀唇溝通。規格方面，這款「開口口罩」是美國製造，達到 ASTM F2100 Level 1 標準，即細菌過濾率 BFE、微粒子過濾率 PFE、液體阻擋能力 Fluid Resistance 等方面的測試數據都超過 95%，而製造成份之中也不含乳膠，因此有乳膠敏感的朋友都可放心使用。

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在 Safe'N'Clear 官網可見，這款「開口口罩」售價為 US$60（約 HK$467），每盒有 40 個口罩。但當然，在現時全球口罩供應極為短缺的情況下，當中一樣缺貨，上架日期待定。

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