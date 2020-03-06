巴基斯坦將全國醫院口罩庫存給中國！副外長馬朝旭：患難見真情

全球多國爆發新冠狀肺炎（武漢肺炎）疫情，而不少國家亦有出心出力支援首先爆發疫情的中國。近日中國副外長馬朝旭在國新辦記者會上公開感謝 62 個國家和 7 個國際組織出力贈送疫情防控物資，並表示這是難見真情，會銘記在心。

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馬朝旭在記者會上表示，多個國家、國際組織及民間團體捐贈的疫情防控物資已運抵中國，成功為抗疫發揮積極作用。有些國家捐贈口罩、防護服等物資，有些國家就提供食物，如緬甸政府提供大米、斯里蘭卡提供紅茶、蒙古捐贈 3 萬隻羊等。而他特別提及，巴基斯坦竟將全國醫院的口罩庫存全部提供給中國，並形容這是「雪中送炭，患難見真情」。

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除了物資，他還提及了一些感人故事。如一名在華讀書的 10 歲蒙古女孩，將自己 999 人民幣（約 HK $1119）零用錢分別捐給湖北等中國三個地方，希望病毒能夠快快散去。而南韓新任駐武漢總領事就無懼疫情，早前選擇逆行抵達武漢。

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馬朝旭表示，這些行為都體現國際社會同中方共同抗擊疫情的良好願望。雖然中國主要依靠自己力量來應對疫情，但他感謝國際社會提供的真誠援助。因為疫情是暫時的，但友情和合作是長久的。

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