調查指港人口罩儲備平均達 54.2 日 竟有近兩成半人答「不需抗疫物資」

現在香港確診新冠肺炎（武漢肺炎）個案為 106 宗，雖然當中對比日、韓等地是少太多，但港人仍要齊備口罩、消毒酒精等抗疫物資，同心抗疫。其實新冠肺炎疫情在港到持續了一段時間，到底港人口罩儲備有多少呢？現在缺乏的抗疫物資又有那些呢？相信近來香港民意研究所進行的一項社區健康計劃報告，可以為大家解答一下。

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最近香港民意研究所進行一項社區健康計劃報告，會就港人口罩儲備及抗疫物資需要比率進行調查，有關口罩儲備問題的回應人數為 17,499 人，針對所需抗疫物資的回應人數，則有 14,458 人。而在撰文之時，可見全港市民口罩儲備平均達 54.2 日，被訪者中表示儲存兩個月或以上的口罩儲備比率，更高達 39%，甚至有 9% 被訪者是有超過 3 個月以上的口罩存量。至於沒有口罩可用的被訪者佔比，只是 0.3%，意味港人的口罩儲備，或非大家想像中短缺。

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▲ 最近香港民意研究所進行一項社區健康計劃報告，指出有高達 39% 被訪者表示儲存兩個月或以上的口，而沒有口罩用的比率只低至 0.3%。

至於所需抗疫物資方面的調查，現有 22.1% 的被訪者是最需要消毒火酒，其次是酒精搓手液（21.6%）及漂白水（18.9%）。不過這項調查有點特別的是，當中是有 24.2% 被訪者稱不需抗疫物資的。

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