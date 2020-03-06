日本研發「和紙」抗菌口罩 可多次使用售 HK$110

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續肆虐全球，口罩時常出現不足的問題。日本亦出現口罩荒，為此除了穩定一次性用口罩的供應量之外，更有日本公司利用「和紙」研發出可多次使用的抗菌口罩，以解決口罩荒。

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這個所謂的「和紙」口罩，其實類近香港 K Kwong 所研發出可換濾芯的口罩「HK MASK」，它同樣是一款布質口罩，而不同之處是中間濾芯部分採用了「和紙」。這款口罩由福井縣越前市縫製公司 Fine mode 與石川製紙共同研發，濾芯部分的主要原料是「越前和紙」，並加入了碘陰離子交換樹脂，讓濾芯具有除味、抗菌功能。

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這款布口罩除了使用「越前和紙」作濾芯外，口罩外側使用上聚酯纖維，內側則使用有機棉布，讓用戶佩戴更為舒適。這款口罩將以一個布口罩配以多個和紙濾芯組合套裝發售，預計售價為 1,500 日圓（約 HK$110）。

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