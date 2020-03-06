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日本 7-11 口罩一盒叫價＄1,200 港元！無奈解釋：以炒價入手應付需求

行內熱話 21:26 2020/03/06

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新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續肆虐全球，口罩時常出現不足的問題。 現時，日本已出現搶口罩甚至是盲搶衛生紙的情況。近日，日本網上流傳一張照片，只見日本 7-11 竟以 16,900 日元（約 HK $1,183）售賣一盒 60 個的口罩，十分誇張！

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日本網站流傳，日本一間 7-11 便利店以超高價售賣一盒 60 個的「大きめプリーツ型マスク」口罩。這款口罩為男女均適用的大款口罩，正常售價為 463 日元（約 HK $32），引起網民熱議。不少網民都表示無法接受，更批評 7-11 以超高炒價販賣口罩。

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日本 7-11 本部其後就事件發表聲明並道歉。本部解釋店方為應付大量口罩的需求，特地在網上以炒價購入口罩並轉售。現時本部已指示該分店停止出售口罩，並要求各分店以合理價格出售口罩。

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撰文 : 梁綺文

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