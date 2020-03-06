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【放心開工】九巴母公司 4 月設口罩生產線自給自足！供過萬員工使用

業界頭條 21:21 2020/03/06

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新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續肆虐全球，口罩時常出現不足的問題。九巴曾表示現時口罩存量不足，怕難以應付員工每人每日一個口罩的需求。最終，九巴和龍運的母公司載通國際 3 月 6日 宣佈，於 4 月內自行設置口罩生產線生產口罩，供 1.3 萬員工內部使用！

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九巴傳訊及公共事務部主管林子豪表示，載通國際早在 2 月就開始籌備設立口罩生產線。直到近日，終於完成改裝位於屯門車廠中的無塵生產車間，最快能在 4 月內運行一條全自動的口罩生產線。官方表示，口罩規格將符合美國材料與試驗協會第一級標準。

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林子豪暫時未有透露每月的口罩生產量，只表示視乎原料和人手。他預計集團每日需要約 1 萬個口罩，如行有餘力將惠及員工家屬、退休員工和社會大眾。第一批自家生產口罩最快會在 4 月內派發給員工。他亦補充，口罩生產廠房和原料均由母公司載通國際負責，所以對九巴票價和員工薪酬調整方面影響不大。

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撰文 : 梁綺文

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