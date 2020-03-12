香港市民因新冠肺炎疫情嚴重，不肯出門，全城實體店生意遭殃，有東主毅然主動出門做生意，勤到以地鐵站交收產品，並藉此宣傳即將投入生產的新食物，救回營業額。

「大頭芋」創辦人譚綺敏（Mabel）表示，以每天約有 30 至 40 人到實體店買芋頭酥，但近期客人不肯出外，情況最差時試過每天只有 1 個客人上門，她深感不可坐以待斃，上月起推出「加 10 元地鐵站交收服務」。她說：「客人本身其實想吃芋頭酥，最大問題是不敢坐地鐵。所以我們多行一步送貨到車站，雖然多花時執貨包裝，但送貨到港鐵沿線問題亦不大，如星期一送荃灣線、星期送西鐵線。」

這種做法一天能做 10 至 15 單生意，每張單約 200 至 300 元，單數比肺炎疫情前少一半以上。譚綺敏指出，可能由於要多付運費，客人反而傾向一次過買多點貨，店方除笨有精。Mabel 笑言新做法能賺回實體店租金。交收時她更會贈送少量即將推出的新食品（如：伯爵紅茶蛋卷）給客人，宣傳效果不俗；另外，單次光顧滿 150 元便會賺送 20 元大頭芋現金券，盼可做到更多回頭客。

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烘焙班因應疫情減人數

分租場地予合作導師教烘焙班亦是「大頭芋」實體店的業務，這項業務在肺炎疫情下打擊最大。譚綺敏解釋：「以前一班大約 6 至 12 人，但現在有些 3、4 個月前已付訂金的學生害怕出門跟陌生人接觸，寧願棄訂不來上堂。現時烘焙班都縮班了，通常一班只有 1 至 2 個學生。」

跟導師合作營運烘焙班，學費會有一定比例的抽佣，又會有不少學員會順手買芋頭酥，她坦言疫情確影響店舖各項業務，盼疫情能儘快過去。

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