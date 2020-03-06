  • 19°C
香港時間 : 2020306日 (五) 20:44
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

愛心鞋品小店 3 月 7 日免費派防疫套裝 每人可獲 10 個口罩、1 支搓手液、5 塊酒精紙巾

業界頭條 20:08 2020/03/06

分享：

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續肆虐全球，口罩時常出現不足的問題。EB Shoes 在 Facebook 表示，將會免費派發5000個口罩+防疫用品給有需要人士。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請Bookmark

EB Shoes 於 3 月 7 日免費派發 5000 個外科口罩，每位可獲 10 個口罩、1 支酒精搓手液、5 塊酒精濕紙巾。

【相關文章】愛心網店口罩只送不賣! 送日本製 unicharm 口罩一包七個

派發詳情:

日期:2020 年 3 月 7 日 (星期六)
時間:上午11時派籌 (11:30-13:00 派發口罩)
地點:觀塘巧明街 116-118 號萬年工業大廈1樓 o2o mall D8 室

【相關文章】Colourmix 以 $54.9 換購日本白元 PM2.5 口罩 30 個盒裝

派發細則：
-每位可獲10個口罩、1支酒精搓手液、5塊酒精濕紙巾，共500個名額。
-屆時將以派籌形式進行，先到先得，額滿即止。

【相關文章】 韓國 3Q Premium Plus 口罩現貨! 平售 $88 盒/50 個

【一文看清】即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買炒價貴貨【不斷更新】 <<<唔想買貴口罩請 Bookmark

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議最好在門市交易或面交才付款方最安全。

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

 最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

撰文 : 張文啟

相關文章

【附攞現金券方法】SmADt 自動售賣機有口罩賣! WeChat Pay 付款即減 $10
今日
【附攞現金券方法】SmADt 自動售賣機有口罩賣! WeChat Pay 付款即減 $10
Log-on 開賣日本 KOWA 三次元 3D 99% 阻隔口罩 售 $48 包
今日
Log-on 開賣日本 KOWA 三次元 3D 99% 阻隔口罩 售 $48 包
GO WILD 防飛沬成人防疫帽拍口罩 雙重防護! OK 便利店售$99再送抗菌搓手液
今日
GO WILD 防飛沬成人防疫帽拍口罩 雙重防護! OK 便利店售$99再送抗菌搓手液
深水埗小店賣可重用三層防菌口罩 平售 $25/ 2個
今日
深水埗小店賣可重用三層防菌口罩 平售 $25/ 2個
Colourmix 日本口罩快閃換購優惠 以 $54.9 換購日本白元 PM2.5 口罩 30 個盒裝
今日
Colourmix 日本口罩快閃換購優惠 以 $54.9 換購日本白元 PM2.5 口罩 30 個盒裝
疫情 搓手液 口罩 觀塘 小店 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

下一篇文章

【一文看清口罩供應】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購最新免炒價平價口罩供貨免費派詳情 【即日不斷更新口罩供應】

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購最新免炒價平價口罩供貨免費派詳情 【即日不斷更新口罩供應】
【一文看清口罩供應】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購最新免炒價平價口罩供貨免費派詳情 【即日不斷更新口罩供應】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹