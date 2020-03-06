愛心鞋品小店 3 月 7 日免費派防疫套裝 每人可獲 10 個口罩、1 支搓手液、5 塊酒精紙巾

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續肆虐全球，口罩時常出現不足的問題。EB Shoes 在 Facebook 表示，將會免費派發5000個口罩+防疫用品給有需要人士。

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EB Shoes 於 3 月 7 日免費派發 5000 個外科口罩，每位可獲 10 個口罩、1 支酒精搓手液、5 塊酒精濕紙巾。

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派發詳情:

日期:2020 年 3 月 7 日 (星期六)

時間:上午11時派籌 (11:30-13:00 派發口罩)

地點:觀塘巧明街 116-118 號萬年工業大廈1樓 o2o mall D8 室

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派發細則：

-每位可獲10個口罩、1支酒精搓手液、5塊酒精濕紙巾，共500個名額。

-屆時將以派籌形式進行，先到先得，額滿即止。

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議最好在門市交易或面交才付款方最安全。

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