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Colourmix 日本口罩快閃換購優惠 以 $54.9 換購日本白元 PM2.5 口罩 30 個盒裝

業界頭條 19:04 2020/03/06

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 新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續肆虐全球，口罩時常出現不足的問題，尤其是日本疫情嚴重，當地出現口罩緊張，令口罩出口愈來愈困難。有網民在 Facebook 上報料，Colourmix 正進行換購優惠，不需要買家排隊即可以平價換購日本口罩。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請Bookmark

 網民 L.Y. Tai 在香港口罩市場及價格報料區上報料，指尖沙咀新港中心的 Colourmix 有日本口罩換購優惠，買任何貨物滿 $300 加錢即可換購。當中有日本白元 PM2.5 口罩 30 個 (小 size) 盒裝，換購價為 $54.9﹔另有日本溫感口罩 5 個裝換購價為 $35。

【相關文章】愛心網店口罩只送不賣! 送日本製 unicharm 口罩一包七個

此外，另有網民 Maki Yu 報料，在其他 Colourmix 門市也有類似換購優惠，有日本白元小童口罩 30 個裝，換購價為 $55。亦另網民表示有多間分店都有此換購活動，而且不用排隊即可購買。

由於 Colourmix 沒有公開公布換購活動，亦不是每間分店也有，所以建議大家多先致電門市查詢是否仍有現貨，以免白行。

【相關文章】 韓國 3Q Premium Plus 口罩現貨! 平售 $88 盒/50 個

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議最好在門市交易或面交才付款方最安全。

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

 最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

撰文 : 張文啟

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