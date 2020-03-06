  • 19°C
香港時間 : 2020307日 (六) 05:49
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

吉豚屋發聲明道歉 有人將用過口罩放筷子筒上！

行內熱話 18:49 2020/03/06

分享：

吉豚屋發聲明道歉:新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，人人出門戴口罩除了是防止吸入病毒染病，也是為了避免將病毒傳染給其他人。然而，近日有網民拍到吉豚屋有缺德食客，竟將將用過的口罩放到餐廳提供的筷子筒上，十分噁心！

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請Bookmark

涉事餐廳為吉列豬扒專門店「Ca-Tu-Ya 吉豚屋」。有網民拍到，有缺德食客在用餐途中脫下口罩，並將貼臉的一面蓋到一旁的筷子筒。照片其後在網上瘋傳，不少網民都大罵：「缺德！」、「離譜！」其後，有網民發現相中「食客」穿著的衣服像員工制服，懷疑該名缺德食客其實是餐廳員工。

【相關文章】愛心網店口罩只送不賣! 送日本製 unicharm 口罩一包七個

Ca-Tu-Ya 吉豚屋其後在 Facebook 專頁發表聲明道歉，首先表示：「該放置在筷子上的口罩並非本店員工所使用的。」並指出員工未能及時注意及即時處理，餐廳責無旁貸。吉豚屋表示現時已對員工加強培訓，並推出 3 大措施，包括：提供面紙讓客人放置口罩、客人離座後使用酒精消毒，以及專用獨立密封包裝的即棄筷子。

【相關文章】 韓國 3Q Premium Plus 口罩現貨! 平售 $88 盒/50 個

然而不少網民依然十分不滿，因為吉豚屋的說法十分含糊，始終沒有交代該名「食客」是否餐廳員工。所以有網民就表明：「除非有 CCTV 佐證」、「相中人係員工，但筷子筒既口罩唔係佢擺低，你地係咁樣解釋 ?」、「相中人係咪貴公司員工？口罩係上手有人放低？聲明沒交代清楚喎」暫時吉豚屋未有進一步回應。

疑似缺德員工將用過口罩放筷子筒上！吉豚屋發聲明道歉

【一文看清】即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買炒價貴貨【不斷更新】 <<<唔想買貴口罩請 Bookmark

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

 最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

撰文 : 梁綺文

相關文章

【港產口罩】masHker 本土好罩 3 月10 日開賣口罩 推「買 2 盒捐 1 盒」慈善預售計劃
2020/03/06
【港產口罩】masHker 本土好罩 3 月10 日開賣口罩 推「買 2 盒捐 1 盒」慈善預售計劃
【嚴法冶疫】泰國實施「口罩國有化」 囤積者最高可判監 7 年
2020/03/06
【嚴法冶疫】泰國實施「口罩國有化」 囤積者最高可判監 7 年
Log-on 開賣日本 KOWA 三次元 3D 99% 阻隔口罩 售 $48 包
2020/03/06
Log-on 開賣日本 KOWA 三次元 3D 99% 阻隔口罩 售 $48 包
GO WILD 防飛沬成人防疫帽拍口罩 雙重防護! OK 便利店售$99再送抗菌搓手液
2020/03/06
GO WILD 防飛沬成人防疫帽拍口罩 雙重防護! OK 便利店售$99再送抗菌搓手液
深水埗小店賣可重用三層防菌口罩 平售 $25/ 2個
2020/03/06
深水埗小店賣可重用三層防菌口罩 平售 $25/ 2個
口罩 疫情 餐廳 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

日本 7-11 口罩一盒叫價＄1,200 港元！無奈解釋：以炒價入手應付需求

下一篇文章

Log-on 開賣日本 KOWA 三次元 3D 99% 阻隔口罩 售 $48 包
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購最新免炒價平價口罩供貨免費派詳情 【即日不斷更新口罩供應】
【一文看清口罩供應】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購最新免炒價平價口罩供貨免費派詳情 【即日不斷更新口罩供應】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹