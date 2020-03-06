吉豚屋發聲明道歉 有人將用過口罩放筷子筒上！

吉豚屋發聲明道歉:新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，人人出門戴口罩除了是防止吸入病毒染病，也是為了避免將病毒傳染給其他人。然而，近日有網民拍到吉豚屋有缺德食客，竟將將用過的口罩放到餐廳提供的筷子筒上，十分噁心！

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涉事餐廳為吉列豬扒專門店「Ca-Tu-Ya 吉豚屋」。有網民拍到，有缺德食客在用餐途中脫下口罩，並將貼臉的一面蓋到一旁的筷子筒。照片其後在網上瘋傳，不少網民都大罵：「缺德！」、「離譜！」其後，有網民發現相中「食客」穿著的衣服像員工制服，懷疑該名缺德食客其實是餐廳員工。

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Ca-Tu-Ya 吉豚屋其後在 Facebook 專頁發表聲明道歉，首先表示：「該放置在筷子上的口罩並非本店員工所使用的。」並指出員工未能及時注意及即時處理，餐廳責無旁貸。吉豚屋表示現時已對員工加強培訓，並推出 3 大措施，包括：提供面紙讓客人放置口罩、客人離座後使用酒精消毒，以及專用獨立密封包裝的即棄筷子。

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然而不少網民依然十分不滿，因為吉豚屋的說法十分含糊，始終沒有交代該名「食客」是否餐廳員工。所以有網民就表明：「除非有 CCTV 佐證」、「相中人係員工，但筷子筒既口罩唔係佢擺低，你地係咁樣解釋 ?」、「相中人係咪貴公司員工？口罩係上手有人放低？聲明沒交代清楚喎」暫時吉豚屋未有進一步回應。

▲ 疑似缺德員工將用過口罩放筷子筒上！吉豚屋發聲明道歉

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