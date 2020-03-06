【疫市營商】將軍澳商場名牌店叫苦連天 本地客為主商戶生意如常

新冠肺炎（武漢肺炎, COVID-19）疫情嚴重，香港遊客絕跡，做中高檔生意或外地客生意的店舖面臨嚴峻考驗；但同一個商場，客路不同結果有著截然不同的命運。

於 PopCorn 底層名牌服飾連鎖店工作的張小姐表示，雖然 PopCorn 附近有酒店（九龍東皇冠假日酒店），但商場大約 ７ 成是本地客。受近期社會運動和新冠肺炎疫情影響，外地客完全絕跡，本地客也減少，整體人流較去年同期比少近一半，最慘的是開單數目「插水」。她解釋：「最靜時可以全日只有 5 個客人走入店，即使週末 1 天可能只得 20 個客人行入舖，只做得成 2 、3 單生意。」

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張小姐續稱，她的店舖有本身有 10 多間分店，近期已連環結業，只餘下大約 7 間。她聽聞商場業主會減租，惟只 2 、3 月租金相信對店舖營運幫助不太，若情況無改善，相信一兩個月內便需關閉 PopCorn 分店。

▲ PopCorn 主要做「街坊客」，約 7 成生意來自本地人。

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做本地客租戶影響甚微

有知名品牌連鎖店「水深火熱」瀕臨結業，但也有同場租戶生意如常。同樣位處 PopCorn 底層、主打本地客的護膚品店，店主黃小姐卻表示營業額一直無大影響。她解釋，新冠肺炎疫情令商場人流減少，店舖又提早關門，但因客源 9 成是本地人，產品貨品又是平時用得上的，故現時營業額微跌一成，疫情影響有限。談及同商場有商戶經營慘淡，她愕然地說：「吓？乜佢地好差咩？」

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