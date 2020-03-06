深水埗小店賣可重用三層防菌口罩 平售 $25/ 2個

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續肆虐全球，口罩時常出現不足的問題 。深水埗電子特賣城開賣重用三層防菌口罩。

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深水埗電子特賣城在 FB 表示，開賣可水洗的布口罩，售價為 $25/ 2個。店方聲稱口罩採用三層構造，中間層防菌料製造。清洗時成個放落洗衣機就可以。只有黑色款式。注意店方沒有說明此可重用口罩可防那款菌或病毒，建議用戶可配合外科口罩一同使用，即可雙重保護，亦能延長外科口罩壽命。建議用戶購買此口罩前，可向店方查詢清楚。

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議最好在門市交易或面交才付款方最安全。

查詢電話:2387 3666

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