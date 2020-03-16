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【疫市營商】顧客自製唇膏 彩妝產品體驗創新破大品牌壟斷

商管策略 22:37 2020/03/16

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Skin Retreat 創辦人林靜 (Janet)

市面上有不同類型的體驗班，顧客甚至可以自製彩妝產品。有美容公司推出唇膏體驗，讓顧客找到屬於自己的唇膏。正值新冠肺炎肆虐，店舖亦如常營業，在這個困難時期，創辦人希望趁這段時間回饋社會，幫助有需要人士。

創唇膏體驗店 盼女性找到適合的唇膏

Skin Retreat 創辦人林靜（Janet）指，創立唇膏體驗店主要是因為女性喜歡打扮，且市面上有不少同品牌的唇膏可供選擇，但消費者卻難以從中購買到適合自己的唇膏，因此希望女性顧客可以透過唇膏體驗店找到適合自己的唇膏。Skin Retreat 旗下的唇膏體驗店於去年 10 月開業，Janet 表示唇膏體驗店投資超過 6 位數字，而且開業頭 3 個月預約名額已經爆滿。

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唇膏定價貴靠創新體驗打市場

雖然唇膏體驗店受到不少女性顧客歡迎，但 Janet 在構思初期亦感到迷失，例如唇膏的定價。Janet 坦言，她們的唇膏定價為港幣 360 元，確比一些大品牌貴，但她認為唇膏體驗店是以高級訂製體驗為主，而且在體驗過程中會有專人根據客戶膚色、滋潤度等需要訂製專屬於客戶的唇膏。她又指，香港的美妝行業，大部分已經被大品牌壟斷，加上消費者偏向選擇大品牌，令到一些中小型美容公司難以進入市場，因此 Janet 以體驗創新的方式，逐步打入香港的美妝市場。

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自製唇膏定價為360元

客戶群集中年輕一代 不用明星代言

體驗式消費可算是一種新的消費模式，Janet 指唇膏體驗店的客戶群主要為 80、90 後及千禧一代的消費者，他們願意花錢在體驗之上。唇膏體驗店除了受女性顧客歡迎外，Janet 表示在情人節亦有不少男性顧客光顧唇膏體驗店，自製唇膏送給另一半。唇膏體驗店的客戶群除了針對新一代的消費者外，公司的宣傳方式亦與傳統的美容公司有很大分別。Janet 指，她們不會找明星代言，因為這種方式過時及硬銷，而對消費者是「零 connection」。

新冠肺炎肆虐，Janet 表示生意的確受到影響，公司計劃與業主商討減租事宜。此外，公司亦會趁這段時間回饋社會，搜購口罩物資予有需要人士，同時在過程中可以維持公司員工的士氣。

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唇膏顏色多達300多款

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撰文 : 廖淑瑩

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