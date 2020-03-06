GO WILD 防飛沬成人防疫帽拍口罩 雙重防護! OK 便利店售$99再送抗菌搓手液

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續肆虐全球，口罩時常出現不足的問題 。今日 OK 便利店在 FB 上表示，開賣 GO WILD 成人防疫帽。

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口罩己是現時出街必備用品之一，如要到高危地方，相信要多一層保障。OK 便利店表示開賣 GO WILD 成人防疫帽，售價為 $99。買家只要在 3月6日早上7時至3月19 日下午3時期間，係OK便利店可以 $99 訂購GO WILD成人防疫帽！數量有限，售完即止!OK Stamp IT 會員憑券預訂GO WILD成人防疫帽可更可額外得QINBO免洗抗菌搓手液58毫升 1支!!! 注意即日落單，翌日取貨。

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GO WILD 成人防疫帽功能

-擋飛沬

-透明面罩延伸至耳朵全面防護

-防潑水面料

-面罩向內摺方便收納

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