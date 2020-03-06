  • 19°C
香港時間 : 2020306日 (五) 16:09
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

GO WILD 防飛沬成人防疫帽拍口罩 雙重防護! OK 便利店售$99再送抗菌搓手液

業界頭條 15:40 2020/03/06

分享：

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續肆虐全球，口罩時常出現不足的問題 。今日 OK 便利店在 FB 上表示，開賣 GO WILD 成人防疫帽。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

 口罩己是現時出街必備用品之一，如要到高危地方，相信要多一層保障。OK 便利店表示開賣 GO WILD 成人防疫帽，售價為 $99。買家只要在 3月6日早上7時至3月19 日下午3時期間，係OK便利店可以 $99 訂購GO WILD成人防疫帽！數量有限，售完即止!OK Stamp IT 會員憑券預訂GO WILD成人防疫帽可更可額外得QINBO免洗抗菌搓手液58毫升 1支!!!  注意即日落單，翌日取貨。

【相關文章】 韓國 3Q Premium Plus 口罩現貨! 平售 $88 盒/50 個

GO WILD 成人防疫帽功能

-擋飛沬
-透明面罩延伸至耳朵全面防護
-防潑水面料
-面罩向內摺方便收納

【相關文章】愛心網店口罩只送不賣! 送日本製 unicharm 口罩一包七個

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

 最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

撰文 : 張文啟

相關文章

網店發售韓國 3Q Premium Plus 口罩現貨! 平售 $88 盒/50 個
2020/03/05
網店發售韓國 3Q Premium Plus 口罩現貨! 平售 $88 盒/50 個
【附攞現金券方法】SmADt 自動售賣機有口罩賣! WeChat Pay 付款即減 $10
今日
【附攞現金券方法】SmADt 自動售賣機有口罩賣! WeChat Pay 付款即減 $10
Log-on 開賣日本 KOWA 三次元 3D 99% 阻隔口罩 售 $48 包
今日
Log-on 開賣日本 KOWA 三次元 3D 99% 阻隔口罩 售 $48 包
GO WILD 防飛沬成人防疫帽拍口罩 雙重防護! OK 便利店售$99再送抗菌搓手液
今日
GO WILD 防飛沬成人防疫帽拍口罩 雙重防護! OK 便利店售$99再送抗菌搓手液
疫情 搓手液 OK便利店 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

下一篇文章

【一文看清口罩供應】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購最新免炒價平價口罩供貨免費派詳情 【即日不斷更新口罩供應】

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購最新免炒價平價口罩供貨免費派詳情 【即日不斷更新口罩供應】
【一文看清口罩供應】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購最新免炒價平價口罩供貨免費派詳情 【即日不斷更新口罩供應】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹