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【疫市營商】學生不敢上補習社？教育機構轉一對一網上授課收復失地

商管策略 08:06 2020/03/20

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新冠肺炎疫情嚴重，各行各業大受影響外，中小學和幼稚園復課無期，學生不敢外出，連帶補習社興趣班行業「手停口停」。有兒童教育機構卻靈活變陣，主打「一對一」網上教學奇招挽救營業額。

「BeConfident Alliance 全面發展教育協會」創辦人暨總監陳益慧（Aggie）說：「疫情開始時我們亦很擔心，如果學生、家長不出門的話，上堂、報名活動全部出事。但有困難出現總要解決，我們就嘗試了不同的方案。」

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品牌推廣上，既然大家都不出外，自然有更多時間使用社交媒體。Aggie 拍攝了兩條短片分別是「教小朋友畫畫」及「以英語教小朋友做午餐」發放於親子平台上，兩短片 3 日內獲 7,000 點擊。

教學方面，BeConfident 過往採取 1 名老師對 2 至 4 個小朋友的小班教學模式，現時則改為 1 對 1 網上教學。陳益慧坦言，新冠肺炎疫情期間家長教導小孩面臨不同情況，例如有家長不想 2 至 3 歲的小朋友對太久電腦，有些 7 至 8 歲的學生由於平時已上網學習，會抗拒課外上課又用同一模式，中間要作加強不少與家長之間的緊密溝通和了解每個家庭的需要。

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電腦教學的最大問題是互動性弱，難以即時跟進學生情況，不利於教育。陳益慧索性採取 1 對 1 教學，說：「學生在家中學習，本身就要面對很多干擾和誘惑，如果電腦上還要同時見到其他小朋友會很難集中。另外，有些家長不願意家居被其他人看到，一對一教學就可解決這兩個問題。」

學生平時在學校上堂用網上教學時學習進度可能較慢，故 BeConfident 教材會重新編纂，務求讓小朋友能追上進度，做好一對一教學。

陳益慧坦言，現時公司營業額確比起新冠肺炎疫情爆發前差，但實行一對一網上教學效果不俗，每個星期都有新學生，現有學生都開始加堂， 總算能收復失地；轉變上課模式後亦方便些偏遠地區的學生，甚至連住深圳的學生也能上堂。

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撰文 : 陳文政

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