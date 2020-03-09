  • 19°C
香港時間 : 2020311日 (三) 04:54
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【SME學堂】買口罩搭面膜朱古力？ 懂捆綁式銷售技巧商家賺更多

商管策略 07:48 2020/03/09

分享：

新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）疫情持續，有個人用品店就推出防疫套裝，套裝除了盒裝口罩外，亦有金莎、面膜及消毒紙巾等。對於商家來說，這種捆綁銷售手法可以增加公司收入，但這種方法並非「百發百中」，商家亦要捕捉到顧客的消費心理。

所謂的捆綁銷售/搭售（bundling）是指，兩個或兩個以上的品牌或公司在促銷過程中進行合作，從而擴大它們的影響力。換句話說，即是捆綁兩件或兩件以上的商品進行銷售，而且這些採用捆綁銷售的商品組合其售價比單買便宜得多，這種方法可以讓消費者產生「抵買」的感覺，因而會花錢購買產品。

【相關文章】捱貴價口罩算合理？小心墮入「錨定效應」陷阱

【相關文章】店舖標錯價拒交易道歉了事？變成商機倒賺

捆綁銷售除了可以為商家減輕庫存外，亦可以增加消費者購買的意慾。以下是 4 個捆綁銷售的技巧：

（1）利用組合告訴顧客該怎麼使用

捆綁發售好處之一是，顧客知道這些商品可以一起使用（如果商品組合是按照互相搭配的準則捆綁）；當推出新商品時，他們會知道應該怎麼使用，以及可以和哪些產品搭配使用，來擴闊顧客在店舖內購買的商品種類。

（2）強調組合更便宜

不少顧客會計算減價時產品的價格與原價相差多少，並在商品恢復原價時再比較價格。因此，商家可以強調組合比原價便宜多少來刺激喜歡特價、物超所值的顧客。

（3）善用收銀櫃枱

不少商店會在收銀櫃枱擺放一些商品，在結帳的時候展示給顧客。將產品放在收銀櫃枱的好處是，因為顧客已經在「結帳」而非慢慢挑選，直接利用在收銀櫃枱的急切性來讓他們快速作出決定。商家放在櫃枱上的的商品一般是使用率很高的商品，也就是所謂「實用」，透過顧客「需要」這些商品來產生捆綁銷售。

（4）將捆綁商品放在更顯眼的地方

將捆綁組合商品放在更顯眼的位置，確保顧客能看見。或者可以將組合試商品中的單賣產品放在旁邊，讓顧客可以一眼就看見組合商品比較優惠。

【相關文章】燉湯店發現金優惠券吸客比減價更有效？

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【疫市對策】古天樂酒家休業放有薪假保員工飯碗 譚小環餐廳逆市擴充
2020/02/20
【疫市對策】古天樂酒家休業放有薪假保員工飯碗 譚小環餐廳逆市擴充
【米芝蓮小店】疫情下更要做得出色！非旺區樓上舖粥麵館也能生存
2020/02/25
【米芝蓮小店】疫情下更要做得出色！非旺區樓上舖粥麵館也能生存
疫情 商業營銷 醫護健美用品 零售 新冠肺炎 武漢肺炎 肺炎 卓悅

上一篇文章

【疫市營商】瀕倒閉內地口罩公司浴火重生 17萬滯銷口罩瞬即沽清

下一篇文章

【疫市營商】食店推平價抗疫餐及餸包挽營業額
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購最新免炒價平價口罩供貨免費派詳情 【即日不斷更新口罩供應】
【一文看清口罩供應】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購最新免炒價平價口罩供貨免費派詳情 【即日不斷更新口罩供應】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹