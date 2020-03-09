新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）疫情持續，有個人用品店就推出防疫套裝，套裝除了盒裝口罩外，亦有金莎、面膜及消毒紙巾等。對於商家來說，這種捆綁銷售手法可以增加公司收入，但這種方法並非「百發百中」，商家亦要捕捉到顧客的消費心理。

所謂的捆綁銷售/搭售（bundling）是指，兩個或兩個以上的品牌或公司在促銷過程中進行合作，從而擴大它們的影響力。換句話說，即是捆綁兩件或兩件以上的商品進行銷售，而且這些採用捆綁銷售的商品組合其售價比單買便宜得多，這種方法可以讓消費者產生「抵買」的感覺，因而會花錢購買產品。

【相關文章】捱貴價口罩算合理？小心墮入「錨定效應」陷阱

【相關文章】店舖標錯價拒交易道歉了事？變成商機倒賺

捆綁銷售除了可以為商家減輕庫存外，亦可以增加消費者購買的意慾。以下是 4 個捆綁銷售的技巧：

（1）利用組合告訴顧客該怎麼使用

捆綁發售好處之一是，顧客知道這些商品可以一起使用（如果商品組合是按照互相搭配的準則捆綁）；當推出新商品時，他們會知道應該怎麼使用，以及可以和哪些產品搭配使用，來擴闊顧客在店舖內購買的商品種類。

（2）強調組合更便宜

不少顧客會計算減價時產品的價格與原價相差多少，並在商品恢復原價時再比較價格。因此，商家可以強調組合比原價便宜多少來刺激喜歡特價、物超所值的顧客。

（3）善用收銀櫃枱

不少商店會在收銀櫃枱擺放一些商品，在結帳的時候展示給顧客。將產品放在收銀櫃枱的好處是，因為顧客已經在「結帳」而非慢慢挑選，直接利用在收銀櫃枱的急切性來讓他們快速作出決定。商家放在櫃枱上的的商品一般是使用率很高的商品，也就是所謂「實用」，透過顧客「需要」這些商品來產生捆綁銷售。

（4）將捆綁商品放在更顯眼的地方

將捆綁組合商品放在更顯眼的位置，確保顧客能看見。或者可以將組合試商品中的單賣產品放在旁邊，讓顧客可以一眼就看見組合商品比較優惠。

【相關文章】燉湯店發現金優惠券吸客比減價更有效？

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港小店銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】