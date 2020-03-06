Log-on 開賣日本 KOWA 三次元 3D 99% 阻隔口罩 售 $48 包

新冠肺炎（武漢肺炎）持續肆虐全球，口罩時常出現不足的問題 。今日 Log-on 在 FB 表示開賣日本 KOWA 三次元 3D 口罩。

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Log-on 開賣的日本KOWA三次元3D口罩，售價為 $48 一包/5 個，限購2包 。有小面 (14.5 x 9cm) 及普通碼(17.5 x 9cm) 選擇。

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發售詳情

發售日期：3月6日 (五) 起

發售時間：即時

發售分店：PopCorn店

(將軍澳PopCorn 1期地下G24號舖)



- 日本製造，使用99%阻隔濾材，强力阻隔0.1μm～1.0μm微粒、病毒及飛沬

- 質地柔軟薄身，立體百褶造型，配戴舒適

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