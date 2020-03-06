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Log-on 開賣日本 KOWA 三次元 3D 99% 阻隔口罩 售 $48 包

行內熱話 13:04 2020/03/06

分享：

新冠肺炎（武漢肺炎）持續肆虐全球，口罩時常出現不足的問題 。今日 Log-on 在 FB 表示開賣日本 KOWA 三次元 3D 口罩。

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 Log-on 開賣的日本KOWA三次元3D口罩，售價為 $48 一包/5 個，限購2包 。有小面 (14.5 x 9cm) 及普通碼(17.5 x 9cm) 選擇。

【相關文章】 日本城用開賣日本 Fitty 三層口罩 $24.6 包/7個

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發售詳情

發售日期：3月6日 (五) 起
發售時間：即時
發售分店：PopCorn店
(將軍澳PopCorn 1期地下G24號舖)

- 日本製造，使用99%阻隔濾材，强力阻隔0.1μm～1.0μm微粒、病毒及飛沬
- 質地柔軟薄身，立體百褶造型，配戴舒適

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撰文 : 張文啟

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