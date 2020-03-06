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【疫市營商】暫停港人免簽證・運費物流時間大增 恐癱瘓日韓網購生意

業界頭條 10:46 2020/03/06

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新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）蔓延全球，日本政府昨日宣布暫停港澳免簽證入境安排。下周一（3  月 9 日）起，來自港澳的旅客入境日本需要在指定地點隔離 14 日。措施除了影響旅客外，專營日本代購的商戶也因此而影響生意，更有商戶指現時只好暫停赴日採購，待措施取消後才再作打算，或轉做其他地方代購服務。

改做其他地方代購

從事日本代購約 3 年的魏小姐表示，2 月中曾到日本安排代購及採購，但之後因當地新冠肺炎疫情嚴重決定暫停到日本。她指，現時日本政府對香港旅客採取 14 日隔離措施對他們定必有影響，而代購生意亦會因疫情而下跌；加上本身代購賺得不多，魏小姐指可能會轉做其他地方的代購（如：泰國），但也擔心當地實行類似「封關」措施，那便禍不單行。

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港澳旅客入境南韓時須填寫健康申報表

南韓運費大增及運送時間延長

至於同樣有不少港人進行代購的南韓，亦因為疫情要求港澳旅客入境時須填寫健康申報表。從事南韓代購多年的 Macy 表示，生意並未有因疫情而有影響，因為她不是經常飛往當地進行代購，主要是透過當地的朋友代她採購產品再寄到香港。她續指，最大的影響反而是當地運費大增及運送時間較以往長。

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Photo：pixabay、何志衡

撰文 : 廖淑瑩

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