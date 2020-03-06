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韓國完全禁止口罩出口 再推行實名限購 每星期只可購 2 個

業界頭條 02:21 2020/03/06

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新冠肺炎（武漢肺炎）持續肆虐全球，南韓更是重災區。面對口罩不足的問題，南韓政府因此加強管制口罩銷售。 

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綜合外媒報道，南韓政府召開的臨時國務會議後，為解決國內口罩供應不足，令市民大排長龍的問題，因此宣布完全禁止本國口罩出口。此外，南韓亦同時提高公開售賣口罩的數量，由目前售賣佔總生產量的 50%，提升至 80%。此外，亦限制國民每人每周僅限購買兩個口罩。購買時亦需出示身份證件，避免重複購買。

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南韓還表示，預計可在一個月內把口罩產量從目前的每天 1000 萬片，增產至 1400 萬片。 

可預計日後一段時間也沒有新的韓國口罩入口，相信香港市面現有的韓國口罩存貨量減少後，售價會不斷上升。

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撰文 : 張文啟

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