【嚴法冶疫】泰國實施「口罩國有化」 囤積者最高可判監 7 年

新冠肺炎（武漢肺炎）持續肆虐全球，泰國於 3 月 1 日出現首宗死亡個案後，泰國政府已經馬上將新冠肺炎列為法定傳染病。面對口罩不足的問題，泰國政府決定要將口罩國有化，由國內貿易部（Department of Internal Trade）控制口罩的生產，規定全國每個月需生產 3,600 萬個口罩。同時，市民持有口罩的數量亦會有規限，過量囤積口罩可最高被判入獄 7 年及罰款 14 萬泰銖（約 HK$35,000）。

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泰國媒體報導指，商務部常務秘書長卡拉納米特（Boonyarit Kalayanamit）於 3 月 3 日宣布國內貿易部將全權負責口罩的生產量，生產商每月需生產 3,600 萬個口罩，而每個生產商的口罩總生產量中 45% 需上繳政府，政府會優先分配給衛生部門並分發到各個醫院的醫護人員手上，而餘下的 55% 口罩可由生產商自由分配。

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另外，為避免有人囤積大量口罩後在網上以高價轉售，泰國政府亦規限了個人、賣家及法人的口罩持有量，假若這些持分者所持有的口罩數量多於規限，則需上報國內貿易部，否則最高被判入獄 7 年及罰款 14 萬泰銖。不過目前當局還沒決定可持有口罩數量的上限並表示會盡快決定。

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