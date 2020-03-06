【港產口罩】masHker 本土好罩 3 月10 日開賣口罩 推「買 2 盒捐 1 盒」慈善預售計劃

新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)在全球的疫情嚴重，防疫用品已成市民搶購對象。好消息係又有香港口罩可買！本地社企品牌「masHker 本土好罩」在 FB 預告，將於 3 月 10 日在網上預售口罩，口罩預計最快 4 月初投產，4 月底出貨。

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▲ masHker 本土好罩下周二開賣口罩 推「買 2 盒捐 1 盒」慈善預售計劃

社企品牌 masHker 本土好罩是由現正創辦或曾從事醫療相關社企和企業的 80 後及 90 後 — Denis、Wing、Eddie 和 Nathan 創立，在品牌 FB 提到，創辦人們希望透過製造高質、100% Made in Hong Kong 的口罩，在迷惘的道路上與港人一同尋回昔日的微笑。現時品牌已在在葵興找到合適地方設立口罩生產線，預計口罩最快可於 4 月初投產，4 月底出貨。

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至於有關 3 月 10 日（下星期二）預售口罩的詳情，品牌現階段沒有透露太多，只提及會於當天在網上平台首推港人「買 2 盒捐 1 盒」的慈善預售計劃，實踐「一盒畀自己，一盒畀身邊人」的互助概念。而每項支持「買 2 盒捐 1 盒」的交易，品牌將會捐贈 1 盒口罩，送予跟醫護前線一樣有口罩需要的指定病友團體或組織。

▲ masHker 本土好罩下周二網購口罩 首推「買 2 盒捐 1 盒」慈善預售計劃

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