打擊炒賣口罩! 日本政府強化應對口罩慌

日本首相安倍晉三召開國家安全保障會議，會後宣佈一系列因應新冠肺炎（武漢肺炎）而作出的抗疫政策，當中具體說明口罩慌的應對措施，包括增加外購及國內生產。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

【相關文章】 日本城用開賣日本 Fitty 三層口罩 $24.6 包/7個

日本政府將批量購買2000萬片可重複使用的布口罩。與地方政府合作，分配予老人院，殘疾人設施，托兒所以及因全國停學設立的學童暫托服務，盡量達到最少每人一個的分派。雖然布口罩要自行清潔，至少可緩解口罩不足的問題。同時，又會要求國內製造商增加醫療機構用口罩的產量，並將增加國外進口數量，以確保提供1500萬個口罩。通過地方政府優先分配到必要的醫療機構，避免影響服務。

【相關文章】愛心網店口罩只送不賣! 送日本製 unicharm 口罩一包七個

此外，日本政府將進一步支持口罩製造商的設備投資以增加產量，以增加向日本國內市場的口罩供應至每月6億個以上。又會密切監督口罩的供求狀況，採取必要措施減少公眾不安。另一方面，日本也動用「国民生活安定緊急措置法」，打擊炒賣口罩圖利的行為。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港小店銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽