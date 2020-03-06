【附攞現金券方法】SmADt 自動售賣機有口罩賣! WeChat Pay 付款即減 $10

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【港產口罩】masHker 本土好罩 3 月10 日開賣口罩 推「買 2 盒捐 1 盒」慈善預售計劃
新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)在全球的疫情嚴重，防疫用品已成市民搶購對象。SmADt 電子販賣機就新增口罩和防疫用品銷售服務。
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SmADt 在 Facebook 表示，最近在全港增設 11 部自動售賣機，發售口罩及消毒用品。為令市民可以更方便買到，SmADt 現在更接受 WeChat Pay HK 付款！用戶可以喺畀錢前領取 1 張 $10 電子現金券，只要喺 SmADt 電子販賣機消費滿 $20 即可使用。
領取電子現金券方法好簡單， 打開 WeChat > 按「發現」 > 按「掃描」，掃描螢幕上嘅 QR Code 即可領取電子現金券！
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例如 Diapro 3 層外科口罩在販賣機的售價為$190，用 WeChat Pay 優惠即是 $180，售價尚算合理。
Diapro 3 層外科口罩規格
每盒 50 個
-3 層掛耳式外科口罩
-成人尺寸
-BFE >98%
-印尼製造
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SmADt 電子販賣機現時所在屋苑
（Updated on 5/3/2020)
地圖 >> http://bit.ly/2w5v8Ig
▪ 昇柏山 (停車場升降機轉乘處) － 荃灣油麻磡路63號
▪ 嵐山 (穿梭巴士站) － 大埔鳳園路9號
▪ 曉暉花園 (1樓住客平台) － 牛池灣豐盛街63號
▪ 星漣海 (會所大門旁) － 馬鞍山彩沙街1號
▪ 天宇海 (5座地下) － 馬鞍山保泰街18號
▪ 維港頌 (住客平台電梯旁) － 北角花園道32號
▪ 柏逸 (屋苑會所側門) - 元朗屏山唐人新村路108號
▪ 海之戀 (6座升降機轉乘大樓) － 荃灣大河道100號
▪ 帝景峰 (會所正門) － 九龍塘畢架山延坪道8號
▪ 比華利山別墅 (會所正門) － 大埔汀角三門仔路23號
▪ 維港星岸（會所大堂側）－ 紅磡灣紅鷥道7號
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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議最好在門市交易或面交才付款方最安全。
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