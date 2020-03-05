網店發售韓國 3Q Premium Plus 口罩現貨! 平售 $88 盒/50 個

新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)在全球的疫情嚴重，防疫用品已成市民搶購對象。近日韓國口罩愈來愈貴，Ding Ding Mart 叮叮生活百貨在Facebook 表示，有韓國口罩發售。

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叮叮生活百貨發售的韓國 3Q Premium Plus 中童口罩為越南製造，現貨發售，售 $88 盒/50個，每人只限購買一盒。

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3Q Premium Plus 規格

非獨立包裝

中童,大小為 14.5cm x 9.5cm

有BFE,PFE,VFE認證

有美國FDA/ 歐盟CE/ GMP認證

店方會以 Random 方法選擇成功的訂購者，如成功訂購的話，店方會 PM 購買者。訂購方法可按此瀏覽。

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議最好在門市交易或面交才付款方最安全。

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