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【疫市營商】荳品店「在家自救早餐」・特色口罩套 挽人氣谷生意

商管策略 12:41 2020/03/10

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新冠肺炎疫情嚴重打擊香港市道，小店受影響比遊客區名店輕，也要出奇招救市。深水埗「百年老店」公和荳品廠推出特製口罩封套，方便堂食客人放下口罩享用美食，口罩封套設計精美，相信又可吸引一批回頭客。

公和荳品廠以家族模式經營，董事蘇意霞（Renee）坦言,自去年反修例運動起生意轉差，營業額跌 3 成；新冠肺炎疫情發生後營業額再跌近 4 成。她慨歎：「爸爸說公和荳品廠開業至今，今次情況是史無前例地差。我們做街坊生意，有些日日見的街坊現在一星期才見一次。和他們聊天，才知道他們一星期才買一兩次餸，其餘時間就留在家不出外。」

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荳品廠過往每天都有近 200 名旅客客人又有外區客，現在通通消失，加上街坊不出街，嚴重打擊店舖生意；尤其他們的產品都不放防腐劑，只能新鮮吃新鮮賣，人流減少一定要幫辦法救市。

公和在肺炎疫情期間推出多項不同措施，例如只售 10 元的「在家自救早餐」，街坊買完外賣回家便可以安心吃，經濟實惠又安全。

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除了店舖消毒進行得比以前更頻密外，Renee 亦注意到堂食街坊無處放口罩的窘態，遂訂造特制的口罩封套派給堂食街坊使用。蘇意霞說：「我們深水埗店踏入 60 週年，本來打算推出周年產品例如環保袋，想不到最後設計也印在口罩封套上。」

政府決定為受疫情影響食肆撥出一次性資助 20 萬元，公和荳品廠亦能受惠，Renee 嘆道市道如此，20 萬老實說也不能幫到太多，她打算利用這筆錢再提升店舖的衛生水準。

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撰文 : 陳文政

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