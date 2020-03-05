愛心網店口罩只送不賣! 送日本製 unicharm 口罩一包七個

新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)在全球的疫情嚴重，防疫用品已成市民搶購對象。近日日本口罩愈來愈貴，但有網店卻不賣口罩，只向有需要人士送出送日本製 unicharm 口罩!

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A.W.Fashion 在 Facebook 表示，將送出日本製 unicharm 女士用口罩一包有七個。口罩尺寸約150mm×90mm，有 VFE 99% 認證。為避免他人轉售會於包裝袋上做記號，醫護人員優先。

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若網民想獲得日本製 unicharm 口罩，可按此登記。

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議最好在門市交易或面交才付款方最安全。

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