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【業界有情】「盒仔茶」捐2000口罩 周二派發附贈抗疫產品助巿民

業界頭條 15:17 2020/03/09

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新冠肺炎全球疫情嚴重，口罩一罩難求，近 200 年歷史的源吉林「盒仔茶」將派發 2,000 個口罩，每份口罩同時會附贈其產品，有需要的市民記得留意，詳情如下：

【相關文章】【疫市營商】政府放風開銷售稅？SME商會：明顯不是時機 應先解決消費信心問題

『源吉林』免費派發活動

派發日期：2020年3月10日（星期二）
派發時間：上午11：00開始，派完即止，兩個派發點將各派 500 份物資
派發地點：

1）『源吉林』本舖
地址：上環蘇杭街 112 號
物資：口罩 2 個、源吉林參和茶 (抗疲勞、補元氣、提升免疫力)、Medmix 香皂一盒

2）立刻好大藥房  (此派發點只限 65 歲或以上長者，為保障私穩及恐防遺失，不建議長者出示証件)
地址：屯門德政圍 3 號
物資：口罩 2 個、源吉林甘和茶(有助紓緩傷風感冒)、Medmix 香皂一盒

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

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撰文 : 陳文政

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