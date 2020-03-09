新冠肺炎全球疫情嚴重，口罩一罩難求，近 200 年歷史的源吉林「盒仔茶」將派發 2,000 個口罩，每份口罩同時會附贈其產品，有需要的市民記得留意，詳情如下：

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『源吉林』免費派發活動

派發日期：2020年3月10日（星期二）

派發時間：上午11：00開始，派完即止，兩個派發點將各派 500 份物資

派發地點：

1）『源吉林』本舖

地址：上環蘇杭街 112 號

物資：口罩 2 個、源吉林參和茶 (抗疲勞、補元氣、提升免疫力)、Medmix 香皂一盒

2）立刻好大藥房 (此派發點只限 65 歲或以上長者，為保障私穩及恐防遺失，不建議長者出示証件)

地址：屯門德政圍 3 號

物資：口罩 2 個、源吉林甘和茶(有助紓緩傷風感冒)、Medmix 香皂一盒

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