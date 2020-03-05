【疫市營商】快餐・玩具業無懼肺炎 中國復增門市保生意

新冠肺炎（武漢肺炎，NPC）疫情肆虐，不少國際品牌在中國的生意受嚴重打擊。雖然生意受到肺炎疫情衝擊，但有連鎖快餐店及玩具品牌無懼「疫市」，仍然計劃在中國繼續開設分店，皆因中內地始終是巨大市場，尤其對快餐和玩具零售業。

丹麥玩具生產商樂高（LEGO）表示，不會改變在中國市場的擴張計劃。公司執行長 Niels Christiansen 指，雖然新冠肺炎疫情造成短期影響，但公司今年的目標是將中國的分店數目增加 80 間至 220 間。早前公司曾因疫情暫時關閉中國的辦事處及位於嘉興的工廠，而現時已重新開放。

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▲ 樂高 (Lego) 表示，不會改變在中國市場的擴張計劃

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中國市場成連鎖快餐店收入增長動力



除了玩具品牌將繼續在中國拓展分店外，連鎖快餐店亦不例外。漢堡王 (Burger King) 母公司 RBI 集團的執行長 José Cil 表示，漢堡王國際業務銷售額增長強勁，當中法國、西班牙、韓國、中國、巴西等市場具有發展潛力。Cil 又指，Burger King 全球分店數量在去年增加約 6%，新增了 1,000 多間分店。他續指，該公司將繼續與其在中國、俄羅斯、韓國及巴西等市場的特許經營夥伴緊密合作，開設更多新分店。

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