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【疫市營商】香港電貿白皮書公布 4成網舖東主屬年青人・網購周中最暢旺

數碼轉型 23:06 2020/03/05

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新冠肺炎（武漢肺炎,NCP）疫情持續，改變香港市民生活習慣，網上購物變成了港人「新興」兼主流消費渠道之一，連帶電子商貿亦暢旺起來。有網店平台發表電貿報告，發現原來店主並非年青人專利，用戶網購習慣原來周中最活躍（一周中以星期三定單數最多）,可供欲開網店的個體戶和中小企參考。

SHOPLINE 日前發表《 2018 下半年至 2019 年電商白皮書》，揭示了香港電子商務業數據、剖析店家、買家特徵。報告顯示，2018 至 2019 年期間，SHOPLINE 下的店家用戶成交總額增長超過 100%，超過 4 成店家東主（41.9%）的年齡介乎 26 至 35 歲，超過一半（55.8%）是 36 至 45 歲是女店家。開店背景方面，45% 受訪店家屬於自家品牌。

綜觀衣、食、住、行各方面，流行衣飾銷售額約四成（36.7％），其次，食品飲料、生活家居及美妝合共佔據約 1/3 銷售額。但由於入場門檻低，市場競爭激烈，流行衣飾在轉換率（最高整體造訪網店次數而成功完成交易的百分比）中只排行中游位置，相反，生活家居產品的轉換率卻最高。

據統計，星期三是最多定單數量的日子，而整體銷量最高的時間是晚上 10 時，SHOPLINE 建議店家規劃每週星期日及星期一下廣告，限時快閃活動則在晚上 10 時期間舉行，確保能有高網站流量及掌握客人購買意慾。

【相關文章】【疫市營商】開舖短租定長租？李根興教易逆市易發圍行業

以網店「細味人生」為例，其店主較年長，但這些高價有水準的貨品亦吸引了不少年長客人。

年長客人的消費力更強

手機開店平店 Boutir（掌舖）創辧人吳家嘉笑言，以他們平台的數據來看，男店主比例更多，佔整體 57% ，說：「這與店舖類型有關，例如數碼用品店或一些主要面向男性顧客的店舖，如釣魚用品舖、玩具車店舖等等，男店主的機會會較大。如果平台上女性潮流服飾店較多，自然女店主會較多。」

他亦分享了自家平台上觀察到的有趣現象，說：「我們主打手機平台開網店，店主的年齡層分布一樣年青人為主，年長人士次之，但這些年長族群消費力比年青人更強，更願意花錢，他們光顧的店舖的店主年齡層亦偏高。可能因為同輩會更了解對方需要，亦可能這些年長店主本身做了多年生意，有實體店又對經營有一定心得，開網店反而是他們的新嘗試。」

Boutir（掌舖）創辧人吳家嘉。

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Photo：Keith Hiro＠中文大學、Bennilover

撰文 : 陳文政

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