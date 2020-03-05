日本城用 J Fun APP 賣口罩免排隊! 日本 Fitty 三層口罩 $24.6 包/7個

新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)在全球的疫情嚴重，防疫用品已成市民搶購對象。日本城在 Facebook 表示今次賣 Fitty 三層不織布口罩。

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日本城今次用 J Fun APP 作口罩銷售，預先取籌免排隊。J Fun APP 的詳細使用方法可按此瀏覽。

產品：Fitty 三層不織布口罩(7片裝) [成人] 獨立包裝

售價：$24.6/包

派籌時間：3月6日中午12時正開始

取貨店舖：4 間指定日本城分店 (佐敦 / 荃灣 / 火炭 / 銅鑼灣)

取貨時間：3月6日下午4時至下午8時

荃灣/火炭/銅鑼灣分店各有400 張籌; 佐敦分店有480張籌

因貨量有限，每人憑籌限購 2 包

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口罩產品資料：

16.5cm x 9cm 適合成人使用

通過BFE測試: 細菌過濾率 99%

通過VFE測試: 病毒過濾率 99%

通過PFE測試: 顆粒過濾率 99%

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領籌須知

1領取口罩籌前，請細閱條款及細則

2每用戶只限領籌一次，並於30天內不能再領取口罩籌

3成功領籌後，代表已預留貨品，請於3月6日(下午4時至下午8時) 到領籌時所選之日本城分店購買貨品，逾時無效

4購買前須出示J Fun App之口罩認購劵內之二維碼以作掃描確認，截圖或其他形式一律無效

5口罩籌上顯示的”編號”只作內部運作用途，與購買之先後次序無關

6口罩認購劵於主頁面上方之「會員」＞「我的優惠」查看

7基於衛生理由，口罩不設任何退換

8如有任何爭議，日本城(香港)有限公司保留最終決定權

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議最好在門市交易或面交才付款方最安全。

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