【疫市營商】珠寶零售靠中國遊客全線失陷？樓上珠寶店：做本地客「仲撐得住」

全港營商環境因新冠肺炎（武漢肺炎,NCP）疫情打擊，旅遊零售業尤其嚴重；相比之下，主打本地客的珠寶商店營業額未見太大跌幅，東主稱「仲有得做」，可堅守至黎明。

SME.hket 記者訪問位處中環的樓上珠寶店「麟寶」，其創辦人商月芬（Pinky）坦言，現時由於人人都在家工作不肯外出，中環區人流少近一半，專做本地人生意的麟寶多少也受影響。她說：「大品牌珠寶的地面舖亦不是間間開舖營業。現在行家面對不少問題，如即使有生意亦找不到人上班，有些員工未能回港，工場在內地的珠寶公司影響更大。」

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▲ 人商月芬（Pinky）。

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周大福近日公布截至 2 月 29 日為止，今年首兩個月港澳零售值下跌 60%，同店銷售下跌 59%。該公司 2 月初時暫停營業 40 多間港澳區分店，並於 2 月底恢復 7 成銷售點營運，集團在 2020 年頭 2 月生意額劇跌 6 成，可謂元氣大傷。

商月芬坦言，店舖成交單數確有減少，幸而營業額未受太大影響。麟寶業務大致分成兩類，一種是售賣「大時大節」（如：周年紀念、婚宴）會用上的昂貴首飾，另一種屬較平價的親民巿場，讓客人以不同首飾裝飾自己。兩業務比例約 3:7 左右；現在由於無人外出，比例倒轉為 7:3，結婚生意變為主流。

商月芬說：「少人出街確受影響，例如一些客人 high tea 後會逛街，就可能上來買一兩件首飾，現在便少了這些客。另外，現時外出都要載口罩、消毒，載口罩會難載耳環，消毒雙手戒指又會變成阻礙，間接影響生意。」Pinky 坦言，現時客人覺得買珠寶有更大議價空間，故吸引部分客人「趁低位入市」投資保值。

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