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【防疫必備】深水埗特賣城售開門㩒掣「神器」 毋須直接接觸物件

行內熱話 14:54 2020/03/05

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新冠肺炎（武漢肺炎,NCP）疫情持續，除了出門要戴好口罩外，亦應盡量避免接觸公共物件，以防增加接觸細菌的機會。不過有時有些無可避免，例如按升降機樓層按鍵、推門的門柄等。而近日深水埗電子特賣城則出售一款便攜式「神器」，可以用其代替雙手去推門或按升降機，非常方便。

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此款便攜式「神器」的外形是長方形，分別有粉紅色及粉藍色可供選擇。「神器」的一頭像手指般可以用於按按鈕，另一邊是一個曲尺位可以推拉門，使雙手毋須直接接觸公共物件，減低觸碰到細菌的風險。大家如有需要可到深水埗特賣城選購，售價為港幣 19 元。

深水埗電子特賣城地址：
深水埗福仁商場地面（深水埗港鐵站 D2 出口步行 1 分鐘）

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撰文 : 徐慧兒

疫情 新冠肺炎 武漢肺炎 肺炎

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