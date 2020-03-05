德國口罩無法出口 政府宣布禁止外銷所有醫療物資 集運停收相關包裹

新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)在全球的疫情嚴重，防疫用品已成市民搶購對象。現在新冠肺炎（武漢肺炎）蔓延至歐洲多國，繼法國政府宣布將收購所有口罩現貨及生產中的口罩，預留予當地醫護人員及確診者使用外，德國政府亦宣布禁止出口所有醫療物資，意味口罩、手套和保護衣等防疫用品，現階段不會外銷至全球各地。

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鑑於新冠肺炎疫情持續，在德國的新冠肺炎確診個案已達 344 宗。德國內政部宣布，各種醫療防護裝備，如口罩，手套和保護衣等均禁止出口，除非有特定情況下才會破例，以確保當地醫護人員能有足夠物資對抗疫情。

因應德國政府宣布禁止外銷所有醫療物資，因此早前已在德國網站訂購口罩等產品的朋友，或需取消訂單。其中一間港人常用的集運公司郵包轉運站 ShipBao，已在 FB 出 post 表示：「受疫情影響，德國政府宣布由即時起禁止所有醫療物資出口，包括口罩、呼吸器及防護衣，直情另行通知。德國倉即時不接受醫療物資之轉運，如貨件尚未送出，請立即取消訂單，已到倉或即將到倉的醫療物資，會暫扣並後續處理。」因此，如果已網購口罩等用品的小店和市民，只注意收貨日期要延誤了。

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