免排隊．用 App 買! 南美洲 3 層醫護口罩賣 $150盒/50個

新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)在全球的疫情嚴重，防疫用品已成市民搶購對象。 今次 youduud 在 Facebook 上表示，提供 50,000 個口罩供市民購買。

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youduud 是一個手機 app，買家需要安裝 app 後才可訂購。今次售賣 TITOS 秘魯成人醫護 3 層耳戴式口罩。店方指買家在指定時間若成功訂購口罩後，會有通知，之後到舖掃 QR Code 確認才需付款，防止付費後沒貨。買家要於 3月 5 日晚上 20:00 前登記並領取「預先登記口罩蛋」，店方會於 3 月 5 日晚上 21:00 以 sms 通知成功獲得「口罩蛋」的市民。

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今次開賣口罩詳情

TITOS 秘魯3層成人醫護耳戴式口罩

-秘魯空運到港，中國製造

-高效抗菌過濾98%

-50片/盒 (非獨立包裝)

-白色

成本價：$150/1盒 (50個)

取貨地區：九龍灣臨樂街19號南豐商業中心

取貨時間：2020年3月6日 16:00 - 20:00

其他詳情按此

youduud 下載鏈結：

(Android)/(iPhone)

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議最好在門市交易或面交才付款方最安全。

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