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免排隊．用 App 買! 南美洲 3 層醫護口罩賣 $150盒/50個

業界頭條 14:26 2020/03/05

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新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)在全球的疫情嚴重，防疫用品已成市民搶購對象。 今次 youduud 在 Facebook 上表示，提供 50,000 個口罩供市民購買。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

 youduud 是一個手機 app，買家需要安裝 app 後才可訂購。今次售賣 TITOS 秘魯成人醫護 3 層耳戴式口罩。店方指買家在指定時間若成功訂購口罩後，會有通知，之後到舖掃 QR  Code 確認才需付款，防止付費後沒貨。買家要於 3月 5 日晚上 20:00 前登記並領取「預先登記口罩蛋」，店方會於 3 月 5 日晚上 21:00 以 sms 通知成功獲得「口罩蛋」的市民。

【相關文章】良心瓷器行 售 3M N95 口罩 $120 盒/20個

今次開賣口罩詳情 

TITOS 秘魯3層成人醫護耳戴式口罩
-秘魯空運到港，中國製造
-高效抗菌過濾98%
-50片/盒 (非獨立包裝)
-白色

成本價：$150/1盒 (50個)
取貨地區：九龍灣臨樂街19號南豐商業中心
取貨時間：2020年3月6日 16:00 - 20:00
其他詳情按此

youduud 下載鏈結：
(Android)/(iPhone)  

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議最好在門市交易或面交才付款方最安全。

 最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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