  • 20°C
香港時間 : 2020305日 (四) 15:45
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【業界有情】移民顧問公司贈10000口罩 名額500周五派發

業界頭條 14:12 2020/03/05

分享：

有移民顧問公司將派發 10,000 個免費口罩予有需要人士！公司將於明日上午 11 時接受登記。Dream Hub好夢工場在 Facebook專頁出帖，表示該批 10,000 個口罩將重新分成 20 個一包，希望令更多人受惠。

好夢工場表示，口罩派發將在明日上午 11 時開始接受登記，其連結將在其 Facebook 專頁公布。公司專頁上公布；成功登記人士可於尖沙咀金巴利道金巴利廣場領取免費口罩。公司亦呼籲用戶讚好及追蹤公司專頁以獲取口罩登記詳情。

【相關文章】「Savewo 救世」將推出 7 款防疫産品 「救世面罩」手辦將於本周面世

【相關文章】又一香港製造口罩- 紫花油藥廠變身口罩廠 料月產達 400 萬個醫療級別口罩

店方可能更改派發時間，詳情請向店方查詢。

【相關文章】口罩價格稍回落 藥房：貨源充足料減價促銷・韓國禁出口增變數

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港小店銷售和推廣情報：

SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo﹕Dream Hub 好夢工場 Facebook

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【業界有情】友邦慈善基金捐贈10000個抗疫包予基層家庭
2020/03/03
【業界有情】友邦慈善基金捐贈10000個抗疫包予基層家庭
【酒精行騙】海關再檢獲有藥房賣含甲醇酒精 使用後嚴重者可使人中毒
2020/03/04
【酒精行騙】海關再檢獲有藥房賣含甲醇酒精 使用後嚴重者可使人中毒
疫情 正能量 口罩 新冠肺炎 武漢肺炎 小店 肺炎

上一篇文章

免排隊．用 App 買! 南美洲 3 層醫護口罩賣 $150盒/50個

下一篇文章

【港產口罩】「Savewo 救世」將推出 7 款防疫産品 「救世面罩」手辦將於本周面世
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

張宇人:飲食業慘況勁過 SARS 崔定邦:內地旅行團只有 20 團
張宇人:飲食業慘況勁過 SARS 崔定邦:內地旅行團只有 20 團
【香港零售】市況差結業潮？茶餐廳東主：「生意好到廚師發脾氣！」
【香港零售】市況差結業潮？茶餐廳東主：「生意好到廚師發脾氣！」
【SME學堂】無條件退貨提銷量 遭濫用蝕到眼坦坦？
【SME學堂】無條件退貨提銷量 遭濫用蝕到眼坦坦？
李嘉誠發放 10 億元應急錢! 申請必知十點 (不斷更新)
李嘉誠發放 10 億元應急錢! 申請必知十點 (不斷更新)
共享工作間大熱 服務式辦公室進化迎戰
共享工作間大熱 服務式辦公室進化迎戰
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣