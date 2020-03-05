有移民顧問公司將派發 10,000 個免費口罩予有需要人士！公司將於明日上午 11 時接受登記。Dream Hub好夢工場在 Facebook專頁出帖，表示該批 10,000 個口罩將重新分成 20 個一包，希望令更多人受惠。

好夢工場表示，口罩派發將在明日上午 11 時開始接受登記，其連結將在其 Facebook 專頁公布。公司專頁上公布；成功登記人士可於尖沙咀金巴利道金巴利廣場領取免費口罩。公司亦呼籲用戶讚好及追蹤公司專頁以獲取口罩登記詳情。

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店方可能更改派發時間，詳情請向店方查詢。

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Photo﹕Dream Hub 好夢工場 Facebook