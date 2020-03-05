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【業界有情】移民顧問公司贈10000口罩 每人派 20 個

業界頭條 14:12 2020/03/05

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有移民顧問公司將派發 10,000 個免費口罩予有需要人士！Dream Hub 好夢工場在 Facebook專頁出帖，表示該批 10,000 個口罩將重新分成 20 個一包，希望令更多人受惠。

好夢工場表示，口罩派發已接受登記，其登記連結按此進入。公司專頁上公布；成功登記人士可於尖沙咀金巴利道金巴利廣場領取免費口罩。公司亦呼籲用戶讚好及追蹤公司專頁以獲取口罩登記詳情。登記即時起至於3月10日下午 3 點截止。

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店方可能更改派發時間，詳情請向店方查詢。

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【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港小店銷售和推廣情報：

SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo﹕Dream Hub 好夢工場 Facebook

撰文 : 廖淑瑩

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