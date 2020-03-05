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【疫市營商】香港零售業超級寒冬 市道疲弱疫情下吉舖・裁員潮恐再現

業界頭條 06:51 2020/03/05

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新冠肺炎 (武漢肺炎，COVID-19) 肆虐，本地消費市道疲弱加上中國內地訪港旅客大減，零售業受嚴重打擊，連帶核心地區的空置舖位陸續湧現，甚至引發裁員及結業潮。

料現裁員及結業潮

政府早前公布， 1 月零售業總銷貨價值的臨時估計為港幣 378 億元，較去年同期下跌 21.4% 。零售管理協會主席謝邱安儀指，疫情持續影響業界生意，預料上半年整體零售銷售跌幅會達 30 至 50％，相信是數據公布以來的最大跌幅。她又指，有 47％ 受訪會員已在 1至 2 月採取無薪假安排，未來 3 至 4 月的比例會增加至 56％。至於計劃裁員的公司則由 20 至 30％ 增加至 45％，當中 6 成指會裁減 5％ 以下人手。她預計，新冠肺炎疫情爆發後裁員潮會更嚴重，更多中小企將面臨結業。

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疫情令租金跌至少3成 

疫情肆虐下，店舖租金下跌及空置率上升將陸續湧現。美聯預料在今年第三季四大核心區的的空置舖數量將比現時多出超過 200 間至約 900 間。其中銅鑼灣會是空置率最高的「重災區」，料有 14% 至 15% ，而核心舖位的租售價至年底將下跌 3 至 4 成，重返2006 至 2007 年的水平。

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撰文 : 廖淑瑩

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