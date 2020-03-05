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【疫市營商】The ONE・皇室堡推積分換口罩 助商場谷生意

數碼轉型 11:30 2020/03/05

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新冠肺炎（武漢肺炎,NCP）香港疫情稍為緩和，零售業紛紛推優惠推廣，欲振興疲弱的消費市道。有商場推出積分換購口罩活動，會員可在商場 app（流動應用程式）內預訂韓國 KF94 口罩 1 包。

由即日起，The ONE 的 The ONE Club 或 皇室堡的 WINDSOR CLUB 會員，可以以 200 積分於 The ONE 或皇室堡手機 app 內預訂韓國 KF94口罩 1包 (內有口罩 1 個)，並到有關商場換領。詳情請參閱 The ONE 及皇室堡手機 app 及網頁。

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【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：皇室堡 Windsor House

撰文 : 廖淑瑩

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