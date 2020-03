【疫市營商】The ONE・皇室堡推積分換口罩 助商場谷生意

新冠肺炎(武漢肺炎,NCP)香港疫情稍為緩和,零售業紛紛推優惠推廣,欲振興疲弱的消費市道。有商場推出積分換購口罩活動,會員可在商場 app(流動應用程式)內預訂韓國 KF94 口罩 1 包。

由即日起,The ONE 的 The ONE Club 或 皇室堡的 WINDSOR CLUB 會員,可以以 200 積分於 The ONE 或皇室堡手機 app 內預訂韓國 KF94口罩 1包 (內有口罩 1 個),並到有關商場換領。詳情請參閱 The ONE 及皇室堡手機 app 及網頁。

【相關文章】友邦慈善基金捐贈10,000個抗疫包予基層家庭

【相關文章】捱貴價口罩算合理?小心墮入「錨定效應」陷阱

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港小店銷售和推廣情報:

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First,搶睇商機】

Photo:皇室堡 Windsor House