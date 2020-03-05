【港產口罩】「Savewo 救世」將推出 7 款防疫産品 「救世面罩」手辦將於本周面世

新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)在全球的疫情嚴重，防疫用品已成市民搶購對象。由於目前不少國家都有規限口罩出口，有機會導致香港的口罩供應隨時再次面臨不足。幸好香港亦有不少商家或好心人自發成立「Made in Hong Kong」的口罩，目前已有約 10 間港產口罩廠宣布成立，早前 ezone.hk 亦有報道過一間名為「Savewo 救世」的口罩廠。據廠家最新的消息指，她們將共推出 7 款防疫産品，而其中一款「救世面罩」的手製樣板最快將於本周面世。

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新口罩品牌「Savewo 救世」目前已經準備就緒，但由於廠房還沒落實，所以還沒有確實的開始生產日期。據了解，廠方會租用香港某物流公司的無塵倉庫，口罩機器則等待付運中。

他們所研發產品的生產物料會由「中科工程」提供。而現正開發的 7 項產品包括：可重用口罩、配搭重用口罩使用的濾綿、一次性 4 層口罩，以及對應 3M 6000 及 7000 系列呼吸器的氣密封蓋、充電式手提紫外光殺菌機、醫療用可換鏡片式面罩等。而可重用口罩的手製樣板最快會於本周內面世。

據官方資料，7 款防疫產品的詳情如下：

1，Savewo 救世面罩：可重用的口罩，配合高性能救世濾棉，提供高效的抗傳染病性能，並確保配戴舒適，面罩主體採用完全抗菌矽膠製，可以滾水蒸煮均不會變形，使用壽命一年以上。

2，Savewo 救世濾棉：同時對應 Savewo 救世及 PaaRan 口罩，採用四層設計，能有效過濾微粒、病毒及細菌。

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3，Savewo 3D 四層口罩：一次性設計，能有效過濾微粒、病毒及細菌。提供高效的抗傳染病性能，並確保配戴舒適。

4，Savewo 67AS 氣密封蓋：由 C-BRO 設計的 3M 6/7 系呼吸器氣密封蓋，為保証氣密性達到完美級別！正式開模具量產取代 3D 打印，一口氣突破良率/生產速度/生產成本等問題！

5，Savewo 501FR：由 C-BRO 設計，能在 3M 501 濾蓋上加上一個防濺的通道，而且風口向下，大大加強使用 5N11 濾棉的防液濺功能，同時加強濾棉的耐用性。正式開模具量產取代 3D 打印，一口氣突破良率/生產速度/生產成本等問題。

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6，Savewo UV Virus Killer 充電式手提紫外光殺菌機，可完全不接觸下對物品殺菌消毒 99.9%，並適合對夠晒口罩隨時進行消毒清潔，增加濾棉壽命。

7，Savewo Faceshield 供醫療用可換鏡片式面罩，可重用或一次式性使用。耐油耐水極輕巧，方便使用。

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