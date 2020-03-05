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台灣不織布廠拒外國高價包生產線 堅持本地優先日產 500 萬片口罩原料

行內熱話 02:02 2020/03/05

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新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)在全球的疫情嚴重，防疫用品已成市民搶購對象。台灣桃園市的敏成股份有限公司，便是該地產能最大的口罩熔噴不織布原料供應商。自疫情爆發以來 24 小時運作，而且拒絕外國口罩廠「包線」，堅持台灣優先。 

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自疫情爆發後，敏成不織布大廠配合政府，逐步暫停生產其他高價產品，以口罩濾材為主。自 1 月 31 日開始，就 24 小時不停機，每日供應 5 噸熔噴不織布產能給各口罩工廠，可以做成 500 萬片口罩。截至目前已供應 75 噸，相當 7500 萬片口罩濾材。

桃園市長鄭文燦相信很快能達每日 1000 萬片口罩產量；另外，3 月 5 日起台灣將實施口罩實名制新政策，每 7 天成人可購買 3 個、兒童可購買 5 個，相信可減緩家長對於口罩供應不足的擔憂。

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撰文 : 何兆洋

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